مصدر أمني: أكثر من ألف جندي من الجيش السوري فروا إلى العراق

نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2024

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(CNN)-- قالت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، السبت، نقلا عن مصدر أمني رفيع إن أكثر من ألف جندي من قوات الجيش السوري وصلوا إلى العراق عبر معبر حدودي في شرق سوريا، مع تقدم المعارضة السورية.

وقال المصدر الأمني، بحسب وكالة الأنباء العراقية، إن "العراق استقبل اليوم أكثر من ألف جندي سوري عبر معبر القائم الحدودي في محافظة الأنبار".

وأوضح المصدر أن الجنود السوريين "طلبوا الدخول إلى الأراضي العراقية" عبر المعبر.

وأضاف المصدر الأمني: "تم استقبال الجنود وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتلبية احتياجاتهم"، طبقا لما نقلت عنه وكالة "واع".

ويأتي ذلك مع تواصل تقدم المعارضة المسلحة في مواجهة قوات جيش النظام السوري في عدة مناطق بسوريا.