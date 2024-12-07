الخارجية الإيرانية توضح حقيقة الأنباء بإخلاء سفارتها في دمشق

نشر السبت ، 07 ديسمبر / كانون الأول 2024

شاهد ما رصدته كاميرا CNN في مدن سوريا بعد سيطرة المعارضة السورية المسلحة عليها

مذيعة CNN للجولاني: ما هو موقفكم من وجود قوات أمريكية في سوريا؟ شاهد كيف أجاب

مقتطفات من مقابلة الجولاني مع CNN.. ماذا قال عن أهمية دخول حماة وخطة تطبيق حكم إسلامي صارم بسوريا؟

بعد سيطرة المعارضة على حماة.. إليك أين تقف الأمور في سوريا الآن

هجمات مباغتة وتراجع لقوات الأسد.. ما الذي يجري في سوريا؟

بعد سيطرة المعارضة عليها.. شاهد لحظة إسقاط تمثال والد وشقيق رئيس سوريا في حلب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ردت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، على الأنباء التي تقول إن "طهران أخلت سفارتها في العاصمة السورية دمشق"، مع تقدم قوات المعارضة المسلحة في مواجهة جيش النظام السوري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، إسماعيل بقائي، إنه "لا صحة للأخبار المتداولة بشأن إخلاء السفارة الإيرانية لدى دمشق"، حسبما نقلت عنه وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية للأنباء.

وقال بقائي إن "الأخبار المتعلقة بإخلاء سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق، غير صحيحة وما زالت السفارة تواصل القيام بأنشطتها كالمعتاد"، طبقا للوكالة.

وبحسب وكالة "إرنا"، فقد تحدثت بعض التقارير الإخبارية والإعلامية، الجمعة، عن إخلاء السفارة الإيرانية لدى دمشق على خلفية التطورات الأخيرة في سوريا.

ويأتي ذلك بينما تتوالى الأخبار من سوريا عن مواصلة قوات المعارضة السورية تقدمها الميداني في مواجهة قوات الجيش السوري، ونجاحها في السيطرة على حلب وإدلب وحماة ودرعا ومناطق في محافظة حمص.