رئيس إسرائيل يتصل بإيلون ماسك.. ومصدر يكشف لـCNN السبب

ما مدى تأثير إيلون ماسك على ترامب في قرار التعيينات بإدارته؟ شاهد ما قالته مصادر لـCNN

(CNN)-- قال مصدر مقرب من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، لشبكة CNN، إن الأخير اتصل بالملياردير الأمريكي إيلون ماسك هاتفيا "خلال الأيام القليلة الماضية" لمناقشة إحياء المحادثات بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين حاليا في غزة.

وأضاف المصدر أن هرتسوغ أجرى الاتصال بناءً على طلب أفراد عائلات الرهائن الذين يأملون أن يتمكن ماسك من الضغط على جميع الأطراف لتأمين صفقة.

وتأتي هذه الاتصالات بعد أن قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي تربطه علاقة وثيقة بماسك، الاثنين إنه "سيكون هناك جحيم سُيدفع ثمنه في الشرق الأوسط" إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة قبل أن تنصيبه كرئيس في 20 يناير/ كانون الثاني.

وقال مصدر مقرب من أسر الرهائن، تحدث مع الرئيس الإسرائيلي وهو مطلع على الاتصال، لشبكة CNN: "كانت هناك محادثة بين الرئيس وعدد قليل من أسر الرهائن، حيث كان أحد الموضوعات التي تمت مناقشتها هو التأثير على ترامب، وظهر اسم إيلون ماسك كشخصية ذات تأثير على ترامب، لذلك، فإن الحفاظ على قناة مفتوحة معه أمر مهم".

ويعتقد أن هناك 100 رهينة، ميتين وأحياء، محتجزين حاليا في غزة، تم أخذ 96 منهم خلال هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل العام الماضي.

ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضغوط شديدة من عائلات الأسرى لإطلاق سراحهم، لكن الجهود المتكررة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل الرهائن باءت بالفشل.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سافر ماسك إلى إسرائيل للقاء الزعماء وأقارب الرهائن، كجزء من جهوده للتراجع عن تغريدة معادية للسامية اتفق فيها مع أحد المستخدمين على أن المجتمعات اليهودية تدفع "بالكراهية ضد البيض".