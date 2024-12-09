نشر الاثنين ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2024

قالوا إنها لدعم غزة.. كيف يستفيد الحوثيون من هجماتهم في البحر الأحمر؟

الحوثيون يصعّدون هجماتهم ويستهدفون ناقلة نفط في البحر الأحمر وأمريكا تقصف في اليمن

ما الصاروخ الذي استهدف به الحوثيون سفينة الشحن الأمريكية؟ مراسل CNN يوضح

(CNN)-- قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إن طائرة بدون طيار يُعتقد أنها انطلقت من اليمن استهدفت مبنى في منطقة يافنه في وسط إسرائيل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه لم تقع إصابات.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر حسابه على منصة إكس، تويتر سابقًا: "لم يتم تفعيل إنذارات حيث تخضع جميع تفاصيل الحادث إلى تحقيق".

وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أن الطائرة بدون طيار ضربت طابقا علويا من مبنى سكني. وذكرت خدمات الطوارئ الإسرائيلية أنه سُمع دوي انفجار قوي، أعقبه حريق كبير.

ومن جانبهم، كان المتمردون الحوثيون في اليمن أعلنوا، الأحد، أنهم، نفذوا بالاشتراك مع مسلحين عراقيين عملية عسكرية على هدف في جنوب (إسرائيل) بعدد من الطائرات المسيرة، بحسب ما أوردت وكالة "سبأ" اليمنية التي يديرها الحوثيون.