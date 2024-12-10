لأول مرة.. نتنياهو يدلي بشهادته أمام المحكمة في اتهامات بالفساد

نشر الثلاثاء ، 10 ديسمبر / كانون الأول 2024

القدس (CNN)-- حضر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أمام المحكمة، الثلاثاء، للإدلاء بشهادته في محاكمته بتهم فساد، بحسب مراسل في قاعة المحكمة.

وهذه هي المرة الأولى التي يدافع فيها رئيس وزراء إسرائيلي عن نفسه في المحكمة في مواجهة اتهامات جنائية.

وأقسم رئيس الوزراء اليمين أمام القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان التي حذرته قائلة، إنه "يجب عليك قول الحقيقة، الحقيقة كاملة، وإلا فإنك ستخضع للعقوبات المنصوص عليها في القانون".

وقال نتنياهو للمحكمة إنها "فرصة لدحض هذه الافتراءات والاتهامات التي لا أساس لها"، حسب تعبيره.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "عندما قرأت المواد استعدادًا للمحاكمة، لم أر شيئا بهذا الحجم من قبل، وأنا مندهش ببساطة من كم السخافة والظلم".

وقالت المحكمة إن نتنياهو المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة سوف يدلي بشهادته ثلاث مرات خلال الأسبوع، رغم الحرب في غزة والتهديدات الجديدة المحتملة التي تفرضها الاضطرابات الأوسع في الشرق الأوسط، بما في ذلك من سوريا المجاورة.