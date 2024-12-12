3 أمور تهم واشنطن في سوريا بعد سيطرة الفصائل.. نائب أمريكي يوضح لـCNN

(CNN)—عدّد النائب الديمقراطي الأمريكي، جيك أوشينكلوس، 3 أمور تهم الإدارة الأمريكية والساسة الأمريكيين بشكل عام فيما يتعلق بسوريا ووصول فصائل المعارضة للسلطة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

وقال أوشينكلوس في مقابلة مع CNN: "أمريكا وإسرائيل على نفس الصفحة هنا، أعتقد أن لدينا بشكل ثنائي ثلاث مصالح، الأول هم السوريون أنفسهم، والثاني هم أصدقاؤنا، والثالث هم أعداؤنا، لقد ظل السوريون أنفسهم تحت حكم وحشي لمدة 50 عاماً، ونريدهم أن يكونوا قادرين على تقرير مصيرهم والتخلص من تلك الأغلال، وهذا يبدأ حقاً بنظام متسامح، لأنه مجتمع متعدد الثقافات".

وأوضح المشرع الأمريكي أنه بداية "يتعين على هيئة تحرير الشام، أو أي مجموعة تنتهي بتولي الحكم، أن توفر الحماية للنساء والأكراد والأقليات الأخرى، ثانياً، يجب على إسرائيل أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها، إنهم على حق في التخلص من الأسلحة الكيميائية أو المخزونات أو الصواريخ طويلة المدى، هناك الكثير من اللاعبين السيئين الذين يتجولون في سوريا الآن".

وتابع: "وأخيراً، أعداؤنا، والأهم من ذلك، إيران، إن وقلب حقيقة أن سوريا من ممر عبور بين إيران وحزب الله هو فوز كبير للولايات المتحدة وإسرائيل، ويجب علينا مضاعفة ذلك، عندما يكون عدوك مرتكزا على قدمه الخلفية، ادفعه للخلف".