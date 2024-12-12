بلينكن عن التحركات الإسرائيلية في سوريا: لا نريد أن نشعل صراعات إضافية

(CNN) – أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة تتحدث مع إسرائيل بشكل مباشر حول خطواتها العسكرية في سوريا على خلفية سقوط نظام الديكتاتور بشار الأسد، وقال إن "من المهم محاولة التأكد من ألا تشتعل صراعات إضافية".

وقال بلينكن للصحفيين قبل مغادرة الأردن متجها نحو تركيا: "الهدف المعلن من هذه الخطوات من جانب الإسرائيليين هو محاولة ضمان ألا تقع المعدات التي تم تركها، المعدات العسكرية الي تركها الجيش السوري، في الأيادي الخطأ، من إرهابيين ومتطرفين وما إلى ذلك".

وأرسلت إسرائيل قوات نحو "المنطقة العازلة" بين إسرائيل وسوريا وضربت قواعد سورية وموانئ وأسلحة مخزنة في عموم البلاد.

وقال بلينكن: "لقد كان الإسرائيليون واضحين بشأن ما يفعلونه ولماذا يقومون بذلك".

والتقى رئيس وزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في القدس، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، لمناقشة الأوضاع في سوريا، وفقا لمكتب رئيس الوزراء.