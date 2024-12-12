نشر الخميس ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لمناقشة الأحداث في سوريا و"التطورات الإقليمية”، بحسب مكتب رئيس الوزراء.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن نتنياهو أوضح أن إسرائيل ستفعل "كل ما هو ضروري للدفاع عن أمنها من أي تهديد" وأنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بالسيطرة مؤقتا على المنطقة العازلة في سوريا "حتى يتم إنشاء قوة فعالة لفرض تطبيق اتفاقية فك الارتباط عام 1974".

وأدى انهيار نظام الأسد في سوريا إلى رد فعل عسكري من جانب إسرائيل، التي شنت غارات جوية على أهداف عسكرية في جميع أنحاء البلاد ونشرت قوات برية داخل وخارج المنطقة العازلة منزوعة السلاح داخل سوريا لأول مرة منذ 50 عامًا.

وفي اللقاء مع سوليفان، أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي أيضًا ما وصفه مكتب رئيس الوزراء بـ"الحاجة الماسة لمساعدة الأقليات في سوريا ومنع النشاط الإرهابي من الأراضي السورية ضد إسرائيل".

وحضر اللقاء أيضا وزيرا الدفاع والخارجية الإسرائيليان ورؤساء أجهزة المخابرات الإسرائيلية.