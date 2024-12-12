إسرائيل تعتقل مشتبها به بعد إطلاق النار على طفل بعمر 10 سنوات في الضفة

نشر الخميس ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2024

ريتشارد هاس لـCNN: ضم الضفة الغربية "كارثة" لإسرائيل.. ماذا قال عن تقويض "علاقات دائمة" مع العرب؟

(CNN)-- أعلنت السلطات الإسرائيلية، الخميس، اعتقال مشتبه به في حادث إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل طفل في العاشرة من عمره في الضفة الغربية.

وقُتل الطفل نتيجة لذلك، بحسب مركز هداسا الطبي، الذي قال في وقت سابق إن إصابة الصبي خطرة وأنه في حالة حرجة.

وأصيب 3 أشخاص آخرين في الهجوم على حافلة مدنية إسرائيلية، ليلة الأربعاء، بحسب السلطات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إن "إرهابيا فتح النار" على حافلة مدنية إسرائيلية، وأن قوات الأمن لا تزال تلاحق المهاجم في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، جنوب القدس، وذلك في بيان ورد فيه: "في أعقاب التقرير الأولي، أطلق إرهابي النار على حافلة مدنية إسرائيلية في منطقة مفرق الخضر.. ونتيجة للهجوم، أصيب عدد من المدنيين بجروح".

وأضاف الجيش في بيانه أن "قوات الأمن الإسرائيلية تلاحق الإرهابي وتقيم حواجز على الطرق وتطوق منطقة بيت لحم".

وشهدت الضفة الغربية تصاعدا كبيرا في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.