أول زيارة رفيعة المستوى منذ سقوط الأسد.. وفد تركي-قطري يصل إلى دمشق

نشر الخميس ، 12 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN) – في أول زيارة رفيعة المستوى لحكومات أجنبية منذ إسقاط نظام الأسد، وصل وفد تركي-قطري إلى سوريا، وفق ما أعلنته وزارة الإعلام السورية الخميس.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على "إكس"، تويتر سابقا: "وصل وفد تركي-قطري إلى دمشق يضم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ورئيس جهاز أمن الدولة القطري خلفان الكعبي برفقة فريق استشاري موسّع".

وأكدت الوزارة أن الوفد سيلتقي قائد إدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع، ورئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، محمد البشير، خلال هذه الزيارة.

وكشفت وزارة الإعلام السورية أن الاجتماع يهدف إلى "تطوير رؤى مستقبلية للواقع السوري ودفع القيادة السورية الجديدة للانخراط في البيئة العربية والإقليمية والدولية".

وتابعت الوزارة بالقول: "كما سيتم العمل على الدفع نحو حوار سياسي داخلي بين جميع الأطراف المعارضة والمساهمة في عملية النهضة السياسية والاقتصادية في البلاد".