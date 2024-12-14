نشر السبت ، 14 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حكم القتل "قصاصا" بمتهم يمني الجنسية، بعد ثبوت إدانته بقتل مواطن سعودي، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم (بسام عبدالرحمن علي الفقيه)، يمني الجنسية، على قتل (مقرن بن مساعد بن بلاش المطيري)، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه عدة طعنات بأداة حادة، مما أدى لوفاته طبقا لوكالة "واس".

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه وقتله (قصاصاً)، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً"، حسبما أورد البيان.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل (قصاصًا) بالجاني (بسام عبدالرحمن علي الفقيه)، يمني الجنسية، بمنطقة القصيم".