دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت إدارة العمليات العسكرية في سوريا التي تمثل الفصائل السورية التي أطاحت بالرئيس السابق، بشار الأسد، السبت، كل من استولى على أي من الممتلكات العامة أن يعيدها للسلطات السورية خلال أسبوع.

وقالت إدارة العمليات العسكرية في بيان: "أهلنا الكرام في جميع المحافظات، نهيب بكل من استولى على أي من الممتلكات العامة، سواء كانت عسكرية أو خدمية أن يبادر بتسليم ما أخذه إلى أقرب مركز شرطة، خلال مدة أقصاصا 7 أيام من صدور هذا البلاغ"، طبقا لما أوردت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأضافت: "علما أنه بعد انقضاء هذه المدة سيتعرض للمساءلة والمحاسبة كل من يثبت لدينا ضلوعه في إخفاء هذه الممتلكات".

وأردف بيان إدارة العمليات العسكرية: "نذكر أهلنا بضرورة إعادة كل ما أُخذ من أجل استعادة عمل المؤسسات كافة، سواء كانت خدمية أو عسكرية أو أمنية لبناء سوريا للجديدة"، بحسب وكالة "سانا".