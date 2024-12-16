نشر الاثنين ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- قٌتل الجد الفلسطيني في غزة، خالد نبهان، صاحب مقولة "روح الروح" التي نعى بها حفيدته المقتولة بنيران إسرائيلية العام الماضي، حسبما قالت عائلته ومستشفى، الإثنين.

لفت خالد نبهان الانتباه العالمي في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي للحظة حزنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، عندما قبّل حفيدته القتيلة ريم، مودعًا الفتاة البالغة من العمر ثلاث سنوات بقوله "هي روح الروح".

وقال نبهان لشبكة CNN في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي: "كنت أقبلها على خديها وأنفها وكانت تضحك. قبلتها لكنها لم تستيقظ".

في مقطع فيديو آخر على وسائل التواصل الاجتماعي في ذلك الوقت، كانت جثتا ريم وشقيقها طارق جاهزة للدفن في أكفان بيضاء، بينما كان نبهان يقوم بتمرير يده على شعر طارق.

وقُتل نبهان بقذيفة دبابة إسرائيلية، الاثنين، وفقًا لمستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط غزة.

وكان الرجل جدًا لريم وطارق البالغ من العمر خمس سنوات، اللذين قُتلا عندما هُدم منزلهما في ما قال نبهان إنه غارة جوية إسرائيلية قريبة في مخيم النصيرات للاجئين بوسط غزة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وقال سعيد نبهان، ابن شقيق خالد، لشبكة CNN الاثنين إنه كان هناك قصف بالدبابات في حيهم. وبينما كان يركض نحو مستشفى العودة، صُدم عندما وجد عمه بين القتلى.

وقال سعيد لشبكة CNN إن شهود العيان أخبروه أن عمه "رأى أشخاصًا مصابين وركض للمساعدة، لكنه قُتل على الفور بقذيفة دبابة أخرى. يا له من رجل عظيم فقدناه. لن يكون لدينا شخص مثله مرة أخرى".

في لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الصحفيين المحليين في غزة، شوهدت جثة نبهان بلا حياة مستلقية على سرير المستشفى، مغطاة بالدماء، بينما تتجمع حشود باكية حوله.

"يا ​​أبو ضياء"، كان الناس ينادونه وهم يبكون، في إشارة إلى نبهان بلقبه.

تواصلت شبكة CNN مع الجيش الإسرائيلي للتعليق.