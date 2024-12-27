نشر الجمعة ، 27 ديسمبر / كانون الأول 2024

رؤية الجولاني للمستقبل وروابطه بالقاعدة وداعش.. قراءة لما قد يحدث في سوريا بعد سقوط الأسد

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الجمعة، احترام إرادة السوريين والتطلع لعملية سياسية شاملة، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية "واع".

وقال السوداني إن "الحكومة العراقية تحترم إرادة السوريين وتتطلع لعملية سياسية شاملة"، مشير إلى أن "أي خلل في سجون سوريا سيدفعنا لمواجهة الإرهاب".

وأضاف رئيس الوزراء العراقي: "أبلغنا الإدارة في سوريا رؤيتنا بشأن الوضع الراهن، ونحن حريصون على التنسيق مع سوريا لضبط الحدود"، مشيراً إلى أن "ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد لم يدخل العراق بعد سقوط النظام السوري".

وأوضح السوداني أن "نظام الأسد لم يطلب من العراق التدخل عسكرياً"، حسبما أوردت وكالة "واع".

ومن جانبه، علق نائب رئيس الوزراء العراقي الأسبق بهاء الأعرجي، الجمعة، على زيارة الوفد العراقي لسوريا، الخميس، وقال إن نتائجها "إيجابية"، وتجسد خطى رئيس الوزراء في إبعاد العراق عن الصراعات، طبقا لوكالة "واع".