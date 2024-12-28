نشر السبت ، 28 ديسمبر / كانون الأول 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، السبت، إحصائية بعدد عملياتها، والأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين بتجارة المخدرات خلال عام 2024، طبقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقالت المديرية العامة لشؤون المخدرات في بيان إنه "تم إلقاء القبض على 14438 متهمًا، في حين صدرت أحكام بالإعدام والسجن المؤبد لـ598 تاجرًا دوليًا ومحليًا".

وذكرت المديرية في بيانها أن "المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية أحصت عملياتها والأحكام القضائية الصادرة خلال 2024"، لافتًا أنه "تم ضبط 6 أطنان و183 كيلوغراماً من المواد المخدرة، والقبض على 14438 متورطًا بجريمة المخدرات"، طبقا للوكالة العراقية.

وأضاف البيان أن "المحكومين بالإعدام بلغ عددهم 144 تاجرًا دوليًا، أما المحكومين بالمؤبد فقد بلغ عددهم 454 تاجرًا محليًا".

وأشارت المديرية العامة لشؤون المخدرات إلى أن "الخسائر في صفوف تجار المخدرات بلغت 11 قتيلاً و33 مصابًا"، وأن "الخسائر في صفوفها بلغت 3 قتلى و31 جريحًا"، حسبما أوردت وكالة (واع).