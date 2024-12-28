دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، تنفيذ حُكم "حد الحرابة" بمواطن سعودي في منطقة جازان، بحسب بيان للوزارة نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم (بدر بن محاء بن محمد مقضبي مجرشي)، سعودي الجنسية، على اختطاف فتاة قاصر، وفعل الفاحشة بها بالقوة"، طبقًا لما أوردته الوكالة السعودية.

وأضافت وزارة الداخلية السعودية: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نُسب إليه، وأن ما قام به المدعى عليه فعل محرم ومُعاقب عليه شرعًا وهو من الاعتداء على الأنفس والأعراض ومن الإفساد في الأرض وإقامة حد الحرابة، وأن تكون عقوبته القتل، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، بإقامة (حد الحرابة) بحق المذكور وأن يكون ذلك بقتله"، بحسب نص البيان.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أنه "قد تم تنفيذ حكم القتل (حدًا) بالجاني (بدر بن محاء بن محمد مقضبي مجرشي)، السبت، بتاريخ 27/ 6/ 1446 هجرية، الموافق 28/ 12/ 2024 ميلادية بمنطقة جازان"، حسبما أفادت وكالة "واس".