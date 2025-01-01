"هل يعتقد أنه سيعود للسلطة؟!".. مراسل CNN يعلق على بيان بشار الأسد وتفاصيل الساعات الأخيرة من رئاسته

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، تدوينات حادة هاجم فيها نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد والأمين العام السابق لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله بالإضافة إلى قائد حماس السابق، يحيى السنوار.

وقال أدرعي في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "في هذا العام، انكسرت غطرسة حسن نصر الله الذي طالما هدد واحتد، حيث تم اقتلاع أصبعه الذي لوّح به إرهابًا وفسادًا.. حزب الله، الذي طالما أوهم نفسه وأتباعه بنصر زائف، وجد نفسه مجردًا من أحلامه".

وتابع: "لم يكن نصيب قادة الإرهاب الآخرين أقل قسوة؛ فقد نال قادة الارهاب الفلسطيني وفي مقدمتهم الداعشي يحيي السنوار جزاءه على اعتداءاته الغادرة، وأفعاله الداعشية النازية، لتحوّل حماس من كيان متوحش إلى شبح يندثر".

وأضاف: "أما نظام الأسد الإجرامي والذي باع الوطن السوري للوصاية الإيرانية فقد اهتز عرشه على وقع صرخات الأبرياء في سجون صيدنايا وغيرها".