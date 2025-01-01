دمشق تكشف تفاصيل باتصال وزير خارجية مصر بنظيره السوري

كلب يأكل جسد رضيع وضباط أجبروا العمال على تسوية وضغط الجثث بجرافات.. شاهد ما قاله مسؤول عن مقابر سوريا الجماعية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت وكالة الأنباء السورية تفاصيل ما ورد في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي بنظيره السوري، أسعد الشيباني.

وقالت الوكالة في تدوينة على صفحتها بمنصة تيليغرام: "هنأ الوزير (بدر عبدالعاطي) الشعب السوري بانتصاره، وأكد على وقوف بلاده إلى جانبه لضمان وحدة أراضيه وتعزيز الأمن والسلام.. مشيدا بالقيادة الجديدة لسوريا ومتمنيا لها التوفيق في الخطوات القادمة".

وتابعت الوكالة السورية أن الشيباني من جهته "أكد على تنمية العلاقات الدبلوماسية مشيرا للقواسم المشتركة والتاريخ العريق والأخوة التي تربط السعبين السوري والمصري".

وكانت وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، أن وزيرها بدر عبدالعاطي اتصل هاتفيا بنظيره السوري أسعد الشيباني حيث "أكد على وقوف مصر بشكل كامل مع الشعب السوري الشقيق ودعم تطلعاته المشروعة، ودعا كافة الأطراف السورية في هذه المرحلة الفاصلة إلى إعلاء المصلحة الوطنية، ودعم الاستقرار في سوريا والحفاظ على مؤسساتها الوطنية ومقدراتها ووحدة وسلامة أراضيها".

وأضاف الوزير المصري أن بلاده "تأمل ان تتسم عملية الانتقال السياسي فى سوريا بالشمولية، وان تتم عبر ملكية وطنية سورية خالصة دون إملاءات أو تدخلات خارجية، وبما يدعم وحدة واستقرار سوريا وشعبها بكل مكوناته وأطيافه، ويحافظ على هويتها العربية الأصيلة".