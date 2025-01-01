نشر الثلاثاء ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2024

(CNN)-- أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، الثلاثاء، أن بلاده نفذت أولى غاراتها الجوية في سوريا منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأظهر مقطع فيديو نشره ليكورنو، على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، المقاتلات الفرنسية وهي تضرب ما وصف بأنه مواقع لتنظيم "داعش" في البلاد.

وقال ليكورنو عن الضربات التي وقعت، الأحد: "قواتنا المسلحة ستظل منخرطة في مكافحة الإرهاب في بلاد الشام".

وكانت فرنسا جزءًا من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لهزيمة "داعش" في سوريا منذ 2015.

وفي 2019، خسر "داعش" معقله الأخير في سوريا، مما أدى إلى نهاية ما يسمى بـ"الخلافة" التي أعلنها في 2014.

لكن الجيش الأمريكي سعى إلى قمع عودة "داعش" في سوريا بعد سقوط الأسد في وقت سابق من هذا الشهر، وضرب العديد من معسكرات داعش وعملائها.

وحذر قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل إريك كوريلا مؤخرا من أن "داعش" يخطط لتحرير مقاتليه من السجون في سوريا.

وقال في 20 ديسمبر/كانون الأول: "تنظيم داعش لديه النية في تحرير أكثر من 8000 من عناصره المحتجزين حاليا في معسكرات في سوريا".