"نموت من البرد".. النازحون الفلسطينيون يواجهون الشتاء في غزة

هل تقترب غزة من الهدنة بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله؟ جيك سوليفان يرد

(CNN)-- تقف الفلسطينية، آلاء الشاويش، حافية القدمين في الوحل وبيدها وعاء فارغ في محطة مياه مزدحمة وسط قطاع غزة، تخشى طقس الشتاء وتبحث عن مياه نظيفة لعائلتها التي تعيش في خيمة مؤقتة في دير البلح، بعد نزوحهم من مدينة غزة وسط القصف الإسرائيلي العنيف، لكن منزلهم الجديد يحمل مخاطر مميتة في حد ذاته.

وتقول آلاء وهي تحبس دموعها: "نحن نموت من البرد.. هذه ليست حياة.. هذه ليست حياة.. أدعو كل يوم أن نموت لكي نرتاح من هذه الحياة.. لا طعام ولا ماء ولا حياة".

ولقي العديد من الفلسطينيين، من بينهم خمسة أطفال على الأقل، حتفهم في الأيام الأخيرة بسبب الطقس البارد الشديد، في حين حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الثلاثاء، من أنه "من المرجح أن يموت المزيد من الأطفال" في الأيام المقبلة.

وكان عمر جميع الأطفال الذين توفوا بسبب انخفاض حرارة الجسم أقل من شهر واحد، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، وقال مسؤولو الصحة إن طفلاً يبلغ من العمر عامين توفي أيضاً بسبب البرد في الأيام الأخيرة.

ولم يود الطقس البارد بحياة الأطفال فقط، إذ قالت وزارة الصحة، الجمعة، إنه تم العثور على ممرض ميتا في خيمته بالمواسي، الجمعة، بسبب البرد الشديد.

ويذكر أنه يمكن أن تصل درجات الحرارة في غزة إلى 10 درجات مئوية (50 درجة فهرنهايت)، مصحوبة بالرياح والأمطار.