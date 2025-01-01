دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شارك المرشد الأعلى لإيران علي خامنئي، الأربعاء، في مراسم إحياء الذكرى الخامسة لقاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" الراحل، الذي قتلته الولايات المتحدة بضربة على مطار بغداد في 3 يناير/كانون الثاني عام 2020.

وقال خامنئي إن "استراتيجية الشهيد سليماني كانت دائما إحياء جبهة المقاومة بالاعتماد على القدرات والقوى المحلية لكل بلد... ودور الشهيد سليماني الجهادي لا يعوض وخدماته يجب أن تبقى في ثقافتنا وتربيتنا السياسية"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأضاف المرشد الإيراني أن "الدفاع عن العتبات المقدسة في العراق وسوريا وفلسطين، كان من مبادئ الحاج قاسم سليماني". وتابع قائلا إن "الشهيد سليماني قال في وصيته: فلتعلموا أن الجمهورية الإسلامية هي الحرم، وسوف تبقى سائر الحُرم إن بقي هذا الحرم. إذا قضى العدو على هذا الحرم فلن يبقى هنالك من حرم، لا الحرم الإبراهيمي ولا الحرم المحمدي".

وذكرت "إرنا" أن خامنئي "أشار على أحداث سوريا الأخيرة"، ونقلت عنه قوله إنه "إذا أخرجت دولة ما، عناصر ثباتها وقوتها من الساحة، ستصبح كـسوريا وستكون عرضة للاحتلال كما يحصل الآن في سوريا من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض الدول الإقليمية".

وأضاف خامنئي: "لكن سوريا للسوريين ومن اعتدى على أرضها سيُجبر بدون شك على الانسحاب أمام مقاومة الشباب السوري المؤمن الذي وبالتأكيد سيسحق قواعد أمريكا تحت أقدامه ويحقق النصر النهائي".