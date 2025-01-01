الداخلية السعودية تعلن إعدام 6 إيرانيين في المنطقة الشرقية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، إعدام 6 أشخاص يحملون الجنسية الإيرانية، بعد صدور أحكام ضدهم بـ"القتل تعزيزا" وإدانتهم بقضية تهريب مخدر الحشيش للمملكة.

وقالت الداخلية السعودية في بيان: "أقدم كل من جاسم محمد شعباني، وعبدالرضا يونس تنقاسيري، وخليل شهيد سامري، ومحمد جواد عبدالجليل، ومهدي كنعان غانمي، وحر محمد شعباني -إيرانيو الجنسية- على تهريب الحشيش المخدر إلى المملكة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأضافت: "تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهم حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا"، مشيرة إلى أن "تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا بالجناة تم في المنطقة الشرقية".

واختتمت الداخلية السعودية البيان قائلة إن الإعلان عن ذلك يأتي "ليؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم"، محذرة "كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".