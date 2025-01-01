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جدل واسع حول تعديلات المناهج بسوريا.. ونسخة من الصفحة الأولى للقرار قبل حذفها

الشرق الأوسط
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سوريا.. جدل حول تعديلات المناهج التي أجرتها وزارة التربية والتعليم بالحكومة الانتقالية
Credit: by Chris McGrath/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة التربية التعليم في الحكومة الانتقالية السورية الجديدة، الأربعاء، عن تعديلات على المناهج،  أثارت جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا.

ونشرت الوكالة السورية للأنباء (سانا) وصفحة وزارة التعليم على فيسبوك، نسخة من التعديلات عبر فيسبوك، بموجب تعميم بتوقيع نذير القادري وزير التربية والتعليم، وشملت عدة مواد من الصف الأول وحتى الثالث الثانوي.

وفي المرة الأولى التي نشرت فيها وزارة التعليم التعديلات عبر فيسبوك كانت تحتوي على الصفحة الأولى من القرار قبل أن تختفي تلك الصفحة من منشور وزارة التعليم لاحقا وكذلك منشور وكالة الأنباء السورية. 

وجاء في مقدمة تلك الصفحة أنه بناء على مقتضيات المصلحة العامة، قرر وزير التربية والتعليم ما يأتي: تحذف الدروس والعبارات والصور التي تمجد النظام البائد وبعض الملاحظات الأخرى وفق الآتي:

1- اعتماد علم الثورة بدلا من العلم القديم أينما وجد

2- اعتماد عبارة الحكم العثماني بدلا من عبارة الاحتلال العثماني أينما وجدت 

3- حذف مادة التربية الوطنية كاملة 

نسخة من الصفحة الأولى
نسخة من الصفحة الأولى للقرار التي اختفت من منشور وزارة التعليم

وواجه التعميم انتقادات واسعة على صفحات متابعين سوريين على مواقع التواصل، وتعددت الانتقادات حول حذف نظرية التطور من كتاب العلوم، واعتباره خطوة إلى الوراء، وكذلك حذف كلمة "قانون" واستبدالها بـ "الشرع، أو شرع الله".

بالإضافة لحذف الفقرات المتعلقة بالنشيد الوطني السوري، واعتبر متابعون أن هناك سعي من أصوات في الإدارة السورية الجديدة لطمس ذكر "شهداء السادس من أيار 1916"، إرضاءً لتركيا، ورأى أغلب المتابعين أن هذه الحكومة لا تملك الصلاحية لتعديل المناهج بوصفها "حكومة تصريف أعمال".

ومن هذه التعديلات، حذف وحدة "أصل التطور والحياة" من كتاب العلوم في الصف الثالث الثانوي، وحذف فقرة تتناول تطور الدماغ بـ "الكامل" من أحد الدروس.

كما قضى التعميم بحذف عدة إشارات للآلهة وأسمائها في الميثيولوجيا القديمة من كتب التاريخ التي كان يتم تدريسها في صفوف مختلفة في المناهج السورية المعتمدة حتى سقوط حكم بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.

وحذف جملة "إعدام قادة الحركة الوطنية في السادس من أيار 1916" من كتاب التاريخ في الصف الثالث الثانوي الأدبي، والتي تشير إلى ما يعرف بـ "شهداء السادس من أيار" الذين شهد جمال باشا المقلب بـ "السفاح" إعدام عددٍ منهم في أواخر العهد العثماني، بساحة المرجة في دمشق، وتحمل الساحة نصبًا تذكاريًا يحمل أسماؤهم.

بالإضافة إلى حذف كل ما يشير إلى بشار الأسد، أو زوجته أسماء، أو "الحركة التصحيحية" التي قادها والده حافظ الأسد في 1970، وأشار التعميم إلى استبدال اسم "حرب تشرين التحريرية" ضد إسرائيل بـ "حرب 1973".

واستبدال مفهوم "الشهادة" من في "سبيل الوطن" إلى "في سبيل الله"، من كتب التربية الإسلامية في كل الصفوف، وعبارة "يحكمه قانون العدل" بـ "يحكمه شرع الله"، و"مبدأ الأخوة الإيمانية" بدلاً من "الأخوة الإنسانية"،  في كتاب الصف التاسع، واستبدال عبارة "ومن يفعل الكبائر مستحلًا لها، فجزاؤه في الآخرة"  بـ "ومن يفعل الكبائر مستحلًا لها فقد كفر وجزاؤه في الآخرة النار" في أحد الدروس من كتاب الصف الأول الثانوي"، وحذف كلمة "القانون" من عبارة " الالتزام  بالشرع والقانون" من أحد دروس التربية الإسلامية في الصف الثاني الثانوي.

ونصّ التعميم على حذف صور منحوتات وتماثيل من كتب اللغة الإنجليزية، في عددٍ من الصفوف، وحذف "الفكر الفلسفي الصيني" من كتاب الفلسفة في الصف الأول الثانوي،  ودروس وصفحات كاملة من مقررات الفلسفة في منهاج الثانوي الأدبي في سوريا.

كما نص على حذف الفقرات المتعلقة بالنشيد الوطني السوري "حماة الديار عليكم سلام" من كتب اللغة العربية، رغم أن النشيد لم يتم الإعلان عن إلغائه رسميًا، بالإضافة لحذف كل ما يمجد بما تم وصفه في التعميم "بجيش النظام البائد أو المخلوع".

وفي تعميمين لاحقين أصدرهما وزير التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية السورية الجديدة، تم الإعلان عن إلغاء مادة التربية الوطنية من المناهج والامتحانات لهذا العام: "نظراً لما تحتويه من معلومات مغلوطة تهدف إلى تعزيز الدعاية لنظام الأسد المخلوع وترسيخ قواعد حزبه".

وتعويض درجاتها بمادة "التربية الدينية" الإسلامية أو المسيحية: "أي أنه ستُعاد مادة التربية الدينية إلى المجموع العام وتدخل في مجموع الشهادة الثانوية العامة بفروعه"، حيث كان يتم سابقًا طي هذه الدرجات من مجموع امتحانات الثانوية العامة، قبل التقدم للمفاضلة الجامعية في سوريا. 


 

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