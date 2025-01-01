دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أحبطت السلطات الأردنية، الأربعاء، محاولة اجتياز مهربين للحدود الشمالية مع سوريا وذلك في أول حادثة من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع، بشار الأسد.

جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة الأنباء الأردنية وورد فيه: "تعاملت قوات حرس الحدود صبيحة هذا اليوم الأربعاء مع مجموعات من المهربين حاولوا اجتياز حدود المملكة على الواجهة الشمالية، مما أسفر عن مقتل أعداد منهم وتدمير آلياتهم".

وتابعت: "تؤكد القوات المسلحة الأردنية، بأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته وسلامة مواطنيه".

ولم تقدم الوكالة الأردنية تفاصيل إضافية عن العدد الإجمالي للقتلى من المهربين وما تم ضبطه خلال محاولة التهريب وما إذا كان هناك أي إصابات بصفوف القوات الأمنية الأردنية.