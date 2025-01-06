تقرير: "حماس" توافق على قائمة قدمتها إسرائيل بشأن الرهائن

نشر الأحد ، 05 يناير / كانون الثاني 2025

(CNN)-- أفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلاً عن قيادي في حركة "حماس" أن الحركة وافقت على قائمة إسرائيلية تضم 34 رهينة لتبادلها في اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.

ونفت الحكومة الإسرائيلية تلقيها قائمة بالرهائن من "حماس"، لكنها لم ترد بشكل مباشر على مضمون تقرير "رويترز".

وأفادت "رويترز"، الأحد، نقلا عن قيادي لم تذكر اسمه في "حماس" أن إطلاق سراح الرهائن سيكون مشروطاً بالتوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب الإسرائيلي من غزة ووقف إطلاق النار الدائم.

وما زالت إسرائيل و"حماس" تتفاوضان أيضاً على عدد وهويات الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من سجون إسرائيل في مقابل الرهائن.

وأشار التقرير إلى أن القائمة قدمتها إسرائيل، ومع ذلك، بدا مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي وكأنه يشكك في التقرير، وقال مكتب رئيس الوزراء، في بيان: "على عكس ما زعم، لم تقدم حماس بعد قائمة بالرهائن".

وسألت شبكة CNN مكتب رئيس الوزراء عما إذا كانت إسرائيل قد قدمت قائمة بأسماء 34 رهينة.

ولم يتضح بعد من هم الرهائن الموجودون في القائمة التي أوردتها "رويترز"، أو ما إذا كانوا أحياء أم أمواتا.

وفي الأسابيع الأخيرة، أخبرت إسرائيل CNN أنها لم تتلق بعد قائمة كاملة بالرهائن الأحياء من "حماس".

ويأتي هذا بعد أيام فقط من استئناف المفاوضات غير المباشرة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار مقابل الرهائن في الدوحة، وهي المحادثات التي أظهرت حتى الآن القليل من علامات التقدم، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين ومصريين.

والسبت، زادت "حماس" من الضغط على إسرائيل على طاولة المفاوضات، ونشرت مقطع فيديو للرهينة البالغة من العمر 19 عامًا ليري ألباغ.

ودعت عائلة الرهينة نتنياهو إلى اغتنام الفرصة لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار، ووصفت اللقطات بأنها "مزقت قلوبنا".

وتواصلت CNN مع "حماس" ومنتدى عائلات الرهائن للتعليق.

حتى 5 ديسمبر/ كانون الأول، كانت "حماس" لا تزال تحتجز 100 رهينة في غزة، احتجز معظمهم خلال هجمات "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ويعتقد أن 36 على الأقل لقوا حتفهم، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.