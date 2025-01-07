نشر الثلاثاء ، 07 يناير / كانون الثاني 2025

(CNN) – وصلت أول طائرة للخطوط الجوية القطرية إلى مطار دمشق الدولي، الثلاثاء، للمرة الأولى بعد انقطاع دام أكثر من 13 عاما، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

ونشرت "سانا" صورا لطائرة الخطوط الجوية القطرية التي حطت في مطار دمشق الدولي قادمة من العاصمة القطرية، الدوحة.

ونشرت إحدى راكبات الطائرة القطرية التي حملت رقم "QR410" مقطع فيديو أظهر "غناء الركاب أهازيج وطنية" عبروا فيها عن حبهم وشوقهم لوطنهم بعد سقوط نظام الأسد.

وهذه هي الرحلة الدولية الأولى التي تحط بمطار دمشق الدولي منذ سقوط نظام الأسد.

تزامنا مع ذلك، غادرت أول رحلة دولية مطار دمشق الدولي منذ سقوط النظام السابق متجهة إلى مدينة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، وهي رحلة تابعة للخطوط الجوية السورية وتحمل الرقم "SYR501" حسبما يُظهر برنامج التتبع الملاحي "Flightradar".