(CNN) – تفاعل مستخدمون لمنصة "إكس"، تويتر سابقا، مع زيارة الوفد الدبلوماسي الأمني السوري إلى الإمارات مساء الإثنين، إذ نوّه أكاديميون وصحفيون بأهمية تلك الزيارة ونجاحها.

ووصل وزيرا الخارجية والدفاع ورئيس الأمن العام في الإدارة السورية الحالية إلى الإمارات مساء الإثنين والتقوا وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد.

وكتب الأكاديمي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، عبر صفحته على "إكس": "اليوم كانت سوريا الجديدة بكل ثقلها السياسي والعسكري والامني في الإمارات التي رحبت بها أجمل ترحيب".

من جانبه، علّق الإعلامي اللبناني، نديم قطيش، الذي يشغل منصب المدير العام لقناة "سكاي نيوز عربية" في الإمارات، على الزيارة قائلا: "الزيارة كانت ممتازة وواعدة ومهدت لتبديد الكثير من الهواجس.. ثمة مسافة كبيرة قطعها الرجل من "أبو محمد الجولاني" نحو "أحمد الشرع"، أقله على مستوى الخطاب، وهذا تحول ايديولوجي كبير يُنتظر ان يتحول إلى خطوات عملية وتطبيقات مستدامة... ستكون سوريا بخير".

ووسط توجيه البعض انتقادا حول القاعة التي أُقيم بها الاستقبال، كتب أحد مستخدمي "إكس" ردا مرفقا بصور، قال فيه إن "البساطة وعدم الابتذال اسلوب حياة عند شيوخنا"، وأردف: "هذي مجالس حكامنا هم يرفعون قيمتها".

وأتت زيارة الوفد السوري ضمن جولة خليجية يُجريها شملت قطر بعد أن كانت الزيارة الأولى له قبل أيام إلى المملكة العربية السعودية، ومن المنتظر أن يزور الأردن.