نشر الثلاثاء ، 14 يناير / كانون الثاني 2025

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(CNN) -- أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن أغلبية في حكومته ستدعم اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مقابل الإفراج عن الرهائن.

وأضاف ساعر في مؤتمر صحفي عقده في إيطاليا، الثلاثاء: "أعلم أن هناك أغلبية في الحكومة تؤيد الاتفاق، وآمل أن نتوصل إليه".

ومن المتوقع أن تطلق حركة "حماس" سراح 33 رهينة خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، والتي ستتم خلال وقف إطلاق نار أولي لمدة 42 يوما.

وفي حديثه إلى جانب نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني، حذر ساعر من أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية ستكون أكثر "تعقيدا".

وقال مسؤول إسرائيلي كبير، الاثنين، إن بلاده مستعدة لتنفيذ الاتفاق بسرعة، ولكن يجب أن يمر أولاً من مجلس الوزراء الأمني ​​والحكومة الكاملة.

وأضاف المسؤول أن الحكومة يجب أن تسمح أيضا بالوقت لمعارضي الاتفاق لتقديم التماس إلى المحكمة العليا.