تفسير آية "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" تشعل جدلا وهكذا رد وسيم يوسف

Almarai Open-Source Font Copyright 2018 Boutros International. (http://www.boutrosfonts.com) This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1. This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL ----------------------------------------------------------- SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007 ----------------------------------------------------------- PREAMBLE The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others. The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives. DEFINITIONS "Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation. "Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s). "Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s). "Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment. "Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software. PERMISSION & CONDITIONS Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself. 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user. 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users. 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission. 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software. TERMINATION This license becomes null and void if any of the above conditions are not met. DISCLAIMER THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.تفسير آية "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" تشعل جدلا وهكذا رد وسيم يوسف - CNN Arabic

تفسير آية "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" تشعل جدلا وهكذا رد وسيم يوسف

الشرق الأوسط
نشر
3 min قراءة
تفسير آية "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" تشعل جدلا وهكذا رد وسيم يوسف
Credit: AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعلت تدوينة من الأكاديمي والباحث الإسلامي الإماراتي، وسيم يوسف، تفاعلا وجدالا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين" المأخوذة من الآية القرآنية بسورة يوسف: "فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُوا۟ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ".

وبدأ الأمر بتدوينة لوسيم يوسف قال فيها: "هناك أناس لو كان بأيديهم حذف أية (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) لحذفوها لشدة حقدهم على مصر الحبيبة.. وتعلو كلمة الله جل جلاله فوق رؤوسهم وتبقى مصر الأمن والأمان".

ليرد عليه حساب يحمل اسم فيصل بن ناصر قائلا: "أنت الذي حذفت بداية الآية.. وأنت الذي حرّفت معناها.. هذه آية كريمة قالها يوسف عليه السلام لأهله، فهي محصورة فيهم وفي عهد يوسف، الذي لم يكن يحكم مصر فيه المصريون، إنما الهكسوس الذين يعتبرهم المصريون محتلين فأمان مصر المذكور في الآية مرتبط بزمن حكم الهكسوس.. (فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدْخُلُوا۟ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ) وتتجاهل الآية التي ذكرت عن مصر عندما كان يحكمها المصريون، حيث وصف الله (قوم فرعون) بالقوم الفاسقين: (فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ) سورة الزخرف: الآية 54.. أنت تتلاعب بآيات القرآن على هواك، تخفي ما لا يعجبك وتبدي ما يعجبك وتقوم بتحريف معانيه".

ليرد وسيم يوسف قائلا: "على نفس السياق استخدام التاريخ لمناسبة الآيات.. قال الله (الأعراب أشد كفراً ونفاقاً) نزلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل أستخدمها عليك؟ وعلى قاعدتك ذهب الهكسوس من مصر فزال حكم الآية فهل ذهب الأعراب الذين وصفهم الله جل جلاله بكتابه أم ما زالوا؟ وفي نفس السياق حينما عبر موسى عليه السلام اليم وجد قوماً يعبدون الأصنام !فأين عبر موسى عليه السلام؟ وفي نفس قاعدتك أيضاً، قال الله (مردوا على النفاق) أي احترفوا النفاق وكان يصف بعض أهل المدينة !فهل نستخدم قاعدتك التي استخدمتها لتقليل شأن أهل مصر عليك؟ يا غلام لن تستطع معي صبراً لا أنت ولا من على شاكلتك والله لو جمعت كل من حولك لن تقدروا علي ليس مدحاً بعلمي بل ثقة بجهلكم وكل هذا الهجوم لأني مدحت مصر فطوبى لمصر".

وفي تدوينة منفصلة قال وسيم يوسف: "شعار البعض ممنوع تمدح مصر وإلا سنهاجمك !موتوا بغيظكم وتحيا مصر وطن الحضارة والتسامح و العراقة".

قد يهمك أيضاً

بعد جدل فيديو "لا عقوبة دنيوية لتارك الصلاة تكاسلا".. وسيم يوسف يتحدى منتقديه

تابعونا عبر

© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.