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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هنأ قائد الإدارة الحالية في سوريا، أحمد الشرع، في بيان، دونالد ترامب على تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، ووصفه بأنه "القائد الذي سيجلب السلام للشرق الأوسط".

ووفقا للبيان الذي نشرته القيادة العامة السورية، فإن الشرع قال إن اختيار الشعب الأمريكي لترامب "شهادة على الثقة التي وضعها في قيادته".

وعلى صعيد العلاقات بين سوريا والولايات المتحدة، ذكر أحمد الشرع أنه "يتطلع إلى تحسين العلاقات بين البلدين على أساس الحوار والتفاهم".

وقال: "لدينا ثقة في أنه مع هذه الإدارة، ستغتنم الولايات المتحدة وسوريا الفرصة لتشكيل شراكة تعكس تطلعات كلا البلدين".

وذكر : "نثق أن (ترامب) القائد الذي سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط ويعيد الاستقرار إلى المنطقة".

وأضاف أن "العقد الماضي جلب معاناة هائلة لسوريا، حيث أدى الصراع إلى تدمير أمتنا وزعزعة استقرار المنطقة".

وأعرب الشرع عن "تمنياته القلبية لترامب بالنجاح كرئيس وللشعب الأمريكي بالقوة والازدهار الدائمين".

وكان دونالد ترامب أدى اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة.

يذكر أن ترامب فاز بولاية رئاسية جديدة بعد فوزه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، نائب الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، في الانتخابات التي عقدت في نوفمبر/ تشرين الثاني.