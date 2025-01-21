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(CNN)-- تفاعل مستخدمون لمنصة إكس، تويتر سابقًا، مع صورة سفيرة السعودية في أمريكا، الأميرة ريما بنت بندر، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين.

ونشرت الأميرة ريما صورتين مع ترامب خلال حضورها حفل التنصيب الذي نشرت منه صورًا أخرى أيضًا.

وعلّقت الأميرة ريما على الصور عبر صفحتها في "إكس"، تويتر سابقًا، قائلة: "بينما تحتفل دولتانا بمرور 80 عامًا على الصداقة، يشرفني أن أنقل تهاني قيادتنا القلبية نيابة عن المملكة العربية السعودية إلى الرئيس دونالد ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة تنصيبه".

وتابعت سفيرة السعودية في أمريكا: "إن العلاقة بين بلدينا تاريخية، ونحن نتطلع إلى مواصلة عملنا معًا لصالح شعبينا ومنطقتنا والعالم".

وكان ترامب قد قال عند سؤاله عن أول زيارة خارجية سيُجريها بعد تنصيبه إنه قد يذهب إلى المملكة إذا "وافق السعوديون على شراء منتجات أمريكية بقيمة 450 مليار دولار أو 500 مليار".

وتفاعل مستخدمون لمنصة إكس، تويتر سابقًا، مع الصور التي نشرتها الأميرة ريما بنت بندر.