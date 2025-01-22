دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأربعاء، أنها ضبطت تشكيلا عصابيا من الجنسية النيجيرية، بعد ارتكابه واقعة سطو مسلح على مكتب صرافة، وسرقة عملات أجنبية تقدر قيمتها بـ4600 دينار كويتي (حوالي 14925 دولارا أمريكيا).

وقالت وزارة الداخلية الكويتية في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تمكن قطاع الأمن الجنائي ممثلاً في الإدارة العامة للمباحث الجنائية، مباحث محافظة الأحمدي، من الإطاحة بتشكيل عصابي من الجنسية النيجيرية خلال 24 ساعة، بعد ارتكابه واقعة سطو مسلح على أحد مكاتب الصرافة في منطقة المهبولة، وسرقة عملات أجنبية تقدر قيمتها بـ(4600) دينار كويتي".

وأضافت الوزارة أن "التشكيل العصابي قام بالتخطيط الدقيق للجريمة من خلال مراقبة مكاتب الصرافة من أسطح المباني المجاورة لتحديد أوقات الذروة، كما استخدم لوحات معدنية مسروقة لمركبات أخرى لتغطية هوية المركبات المستخدمة خلال العملية".

وتابعت: "أسفرت جهود رجال المباحث عن ضبط أحد المتهمين في منطقة المهبولة، حيث اعترف بمراقبة المواقع وإبلاغ زميله بخلوها من الزبائن لتنفيذ السطو، كما تم القبض على المتهم الآخر في منطقة أسواق القرين، وتم العثور في مسكنه على المبالغ المسروقة وكيس صغير يحتوي على مادة (الشبو) المخدرة".

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أنه تمت "إحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".