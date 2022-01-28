اليمن.. ألوية العمالقة تعيد تموضعها بعد عملية "إعصار الجنوب"

نشر الجمعة ، 28 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعادت ألوية "العمالقة" تموضعها في اليمن بعد العملية التي أطلقت عليها "إعصار الجنوب"، الجمعة، حسبما نقل الحساب الرسمي لـ"القوات المشتركة" على موقع تويتر.

وجاء في الخبر الذي نشرته القوات المشتركة أن "العمالقة" أعادوا تموضعهم بعد "نجاح" عملية إعصار الجنوب التي سيطرت القوات فيها على مديرتين في شبوة.

وجاءت عملية إعادة التموضع بعد السيطرة على مديرية حريب وبيجان وتأمين محافظة شبوة، وفقا للخبر الذي نشرته القوات المشتركة.

وقال بيان صادر عن المركز الإعلامي للعمالقة: "بعد استكمال عملية إعصار الجنوب ألوية العمالقة الجنوبية تعيد تموضعها في شبوة وتبدأ نقل ألويتها إلى عرينها بجاهزية عالي".

بعد استكمال عملية إعصار الجنوب العمالقة الجنوبية تبدأ نقل ألويتها إلى عرينها بجاهزية عالية https://t.co/FZqPjPHiBz

وتخضو ألوية العمالقة معارك شرسة ضد الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية وتتلقى الإسناد الجوي من طيران التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بمشاركة الإمارات.