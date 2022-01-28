إيران: أمير قطر يدعو رئيسي لحضور قمة الدول المصدرة للغاز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت إيران، الخميس، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تسلم دعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، للمشاركة في قمة الدول المصدرة للغاز، وذلك خلال استقبال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن الرئيس الإيراني تسلم الدعوة خلال استقباله وزير الخارجية القطري وأشار رئيسي إلى "أهمية التعاون الإقليمي"، وقال إن "تمتين العلاقات وزيادة التآزر بين الدول المجاورة يمكن أن يحقق الأمن في المنطقة".

وأكد الرئيس الإيراني على "أهمية الآليات المتعددة الأطراف في ضمان الأمن، لا سيما في مجال الطاقة"، وقال: "من الضروري حماية ودعم التنسيق والتعاون في سياسات الطاقة للدول المنتجة".

واعتبر رئيسي أن "أولوية السياسة الخارجية لإيران في العهد الجديد هي تطوير وتعميق العلاقات والتعاون مع دول المنطقة والدول المجاورة"، وأكد أن "طهران ترى أن التعاون الإقليمي يصب لصالح السلام والأمن والتنمية لشعوب المنطقة وترحب بهذا التعاون".

وعن فرص التعاون بين طهران والدوحة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، قال رئيسي: "نحن مستعدون لتفعيل كافة المجالات لتنمية التعاون الثنائي والإقليمي لصالح البلدين".

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نقل تحيات أمير قطر للرئيس الإيراني وكذلك تمنيات الشيخ تميم بن حمد، للشعب الإيراني بـ"تحقيق المزيد من التقدم والازدهار".

وأضافت الوكالة أنه جرى خلال المقابلة "استعراض علاقات التعاون الثنائي، والمستجدات على الساحة الإقليمية وسبل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها".