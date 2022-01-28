ضجة على تصريح "نسوق الجندي ويستشهد وهو ممنون" لوزير دفاع العراق والأخير يوضح

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت تصريحات أدلى بها وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، قال فيها "نسوق الجندي ويستشهد وهو ممنون" تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

الوزير العراقي عقّب على التفاعل الحاصل بتغريدتين على صفحته المعرفة بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيها: "أبنائي في وزارة الدفاع أبنائي المقاتلين الأبطال في سواتر العز والكرامة.. أُثيرت قبل يومين ضجة إعلامية حول تصريحي بأننا ’نسوق الجندي ويستشهد وهو ممنون‘ وقد حرف الكلام ونقله خارج سياقه المتداول عسكرياً".

وتابع قائلا: "ففي الجيش كلمة ’سوق‘ تنعي سوق الجنود إلى مراكز التدريب لتدريبهم وتأهيلهم".

وأضاف الوزير العراقي في تغريدة منفصلة: "أما الشهادة فهي واجب علينا وانا من ضمن الجرحى خلال معارك التحرير وكان من الممكن ان أكون شهيداً.. أنتم أبنائي وسأبقى واقفاً معكم لحل جميع المعاضل التي تواجهكم.. اما في خصوص البديل سأبذل قصارى جهدي من أجل مساعدتكم في تحقيقه".

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