إسحاق هرتسوغ يحضر احتفال اليوم الوطني لإسرائيل بجناحها في إكسبو دبي

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نشر الأحد ، 30 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحبت دولة الإمارات بالزيارة الرسمية للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى البلاد، الأحد، لحضور احتفالية إسرائيل بيومها الوطني في "إكسبو 2020 دبي"، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

في جناحها في إكسبو، تحتفي إسرائيل يوم غدٍ 31 يناير/ كانون الثاني، بحضور هرتسوغ، باليوم الوطني.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن الزيارة تجسد متانة العلاقات بين دولتي الإمارات وإسرائيل.

ويناقش الجانبان خلال الزيارة التقدم الملحوظ والآفاق المستقبلية للعلاقات الثنائية التي تحققت مع توقيع الاتفاق الإبراهيمي للسلام خلال سبتمبر/ أيلول 2020.

وأشارت الوكالة إلى أن هناك مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية يعتزم الجانبان مناقشتهما، أبرزها اتفاقية التجارة الحرة.

ووقع البلدان أكثر من 60 اتفاقية ومذكرة تفاهم في العديد من المجالات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية.

وزار أكثر من 300 ألف إسرائيلي دولة الإمارات العربية المتحدة منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي. وفي 2020، بلغ عدد الزيارات بين المسؤولين الحكوميين في البلدين 50 زيارة.

ووصل الحجم الإجمالي للتجارة غير النفطية بين الإمارات وإسرائيل أكثر من 1.3 مليار دولار خلال الفترة من أغسطس/ آب 2020 إلى يناير/ كانون الثاني 2022.