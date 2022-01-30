نشر الأحد ، 30 يناير / كانون الثاني 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، إن بلاده تلقت ردًا من لبنان على المقترحات الخليجية بشأن تسوية الأزمة مع الخليج.

وأوضح وزير الخارجية الكويتي، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب، الأحد: "كانت ورقة خليجية ودولية وليست فقط كويتية"، منضيف ووصلنا الرد اللبناني على المقترحات التي قدمناها وهو قيد الدراسة خليجيًا".

وأضاف: "قدمنا إطار إجراءات لبناء الثقة بين دول الخليج وبين لبنان ويجري دراسة الرد اللبناني" على المستوى الخليجي.

وتابع: "نشكر الأشقاء اللبنانيين على تجاوبهم وردهم على المبادرة".

في حين قال الشيخ أحمد ناصر الصباح إن "هناك قرارًا عربيًا بالإجماع بإدانة الاعتداءات الحوثية الإرهابية على السعودية والإمارات".

من جانبه، قال الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، إن الحوثيين مدعومون بقوى إقليمية ويرفضون الحل السياسي للأزمة اليمنية.

وأشار أبو الغيط إلى أن الجامعة العربية عبر لجانها "تتابع بدقة شديدة الأداء الإيراني في الإقليم".

وفي يتعلق بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، قال أبوالغيط: "لم نصل بعد إلى ما هو المطلوب من سوريا قبل عودتها إلى الجامعة العربية"، لافتا أنه لم يتم بحث ملف عودة سوريا.

