أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو، تقريرا لصحيفة "نيويورك تايمز" حول تدخله للتأكد من أن السعودية ستكون قادرة على استخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس ناقضا قرار وزارة الدفاع الإسرائيلية بعدم تجديد رخصة التصدير لمصنع البرنامج، مجموعة NSO.

وقال تقرير للصحيفة الأمريكية أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اتصل هاتفيا بنتنياهو كي يطلب منه ألا يلتزم بقرار وزارة الدفاع والذي أشار إلى سوء استخدام السعودية للبرنامج.

وفي تقرير مطول حول انخراط الشركة مع حكومات دول عدة حول العام في عمليات تجسس، تقول الصحيفة إن نتنياهو كان متحمسا لتلبية طلب ولي العهد السعودي لأن السعودية كانت جزءا من مخططه لتأمين صفقة من أجل تطبيع العلاقات مع الدول العربية.

وفي بيان نشر الجمعة، قال مكتب رئيس الوزراء السابق: "الادعاء بأن رئيس الوزراء نتنياهو تحدث مع قادة لدول العالم وعرض عليهم هذه البرامج مقابل تحقيق إنجازات سياسية أو إنجازات أخرى، ما هو إلا كذبة محضة".

وأضاف البيان: "مبيعات هذه الأجهزة أو منتجات أخرى لشركات إسرائيلية، لدول أجنبية، تتم بموافقة وإشراف وزارة الدفاع، وفقا للقانون الإسرائيلي"، وفقا للبيان.