الهجوم الثاني.. كل ما قد يهمك معرفته عن تصاعد المواجهة بين الحوثيين والإمارات

لحظة استهداف مقاتلة F16 منصة إطلاق صواريخ في اليمن بعد اعتراض صاروخين في الإمارات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الجيش الأمريكي مقطع فيديو يظهر فيه مهمة وقدرات أحد أجنحته الموجودة بقاعدة الظفرة بالإمارات العربية المتحدة.

تقرير مصور يسلط الضوء على مهمة وقدرات "جناح الاستطلاع الجوي الـ 380"، في قاعد الظفرة الجوية @realADAB https://t.co/8YiQ628qRY

جاء ذلك في تغريدة نشرتها القيادة المركزية بالجيش الأمريكية على صفحتها بتويتر، قائلة بتعليق: "تقرير مصور يسلط الضوء على مهمة وقدرات جناح الاستطلاع الجوي الـ 380، في قاعد الظفرة الجوية".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد ذكرت في بيان، إن الجيش الأمريكي أطلق عدة صواريخ باتريوت اعتراضية على "صاروخين متجهين للداخل" في قاعدة الظفرة الجوية بالقرب من أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة، وهذا هو أول إطلاق لصواريخ باتريوت منذ حرب الخليج الأولى في عام 1991، حسبما قال مسؤول كبير في البنتاغون لشبكة CNN.

وذكر المتحدث باسم الحوثيين، يحيى سريع، في بيان، أن المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن أكدوا استهداف الإمارات بالصواريخ الباليستية الأسبوع الجاري.