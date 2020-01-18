خرج المئات من اللبنانيين إلى بيروت للمشاركة في الاحتجاجات القريبة من مبنى البرلمان بالعاصمة. وقد تم نقل ما لا يقل عن 30 شخصًا إلى المستشفى بعد تحول الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى أعمال عنف، وفقًا للصليب الأحمر اللبناني. وقد استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود. يقول وزير الداخلية إن قوات الأمن تعرضت للاعتداء بعد أشهر من الاحتجاجات ولا يمكنها التعامل مع عبء العمل. أصيب العديد من المتظاهرين في وقت سابق في احتجاجات مماثلة في "أسبوع الغضب".

نشر السبت ، 18 يناير / كانون الثاني 2020