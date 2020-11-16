زعيم جبهة البوليساريو يعلن نهاية 29 عاماً من وقف إطلاق النار مع المغرب

تعهد زعيم جبهة البوليساريو المستقلة في الصحراء الغربية بإنهاء وقف إطلاق النار المستمر منذ 29 عاماً مع المغرب، قائلا إن الجماعة لن تلتزم بعد الآن بالتزام الهدنة المستمرة منذ عقود في المنطقة.

في حين أعلن المغرب، الذي يقول إنه يواصل دعمه لوقف إطلاق النار، الأسبوع الماضي أنه سيستأنف العمليات العسكرية في معبر الكركرات، وهي منطقة عازلة بين الأراضي التي تطالب بها المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. ويمكن أن يكون للصراع المستمر منذ فترة طويلة في الجزء النائي من شمال إفريقيا عواقب في جميع أنحاء المنطقةن حيث تبدأ دول أخرى من الجزائر إلى إسرائيل في الانحياز لأحد الجانبين.

وفي تقرير أروى ديمون، مراسلة CNN المزيد عن التفاصيل.