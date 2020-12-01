يقول لويس هاميلتون إن على فورمولا 1 بذل المزيد من الجهد لتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان ومعالجتها في البلدان التي تزورها. وقال بطل العالم سبع مرات إنه تلقى رسائل من نشطاء حقوق الإنسان، بينما أرسل أعضاء في البرلمان البريطاني رسالة منفصلة إلى تشيس كاري، الرئيس التنفيذي لبطولة العالم فورمولا 1 للسيارات يحثون فيها المنظمة على "الاستفادة" من سباقاتها لإقناع الدولة الخليجية الصغيرة باحترام حقوق الإنسان.

ورداً على الرسالة، قالت حكومة البحرين لشبكة CNN إنها "تأخذ حماية حقوق الإنسان لمواطنيها وحرية التعبير على محمل الجد، وهذا أمر محمي بشكل صريح بموجب دستور البحرين"، وفي حديث من البحرين قال كاري، إن فورمولا 1" فخورة بالشراكة مع "الدولة وأصر على أن منظمته ساعدت في تعزيز قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.