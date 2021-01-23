أطلق اللاجئون السوريون في بلدة عرسال اللبنانية، نداءً للجمعيات والهيئات الإغاثية لمعالجة أوضاعهم المزرية ومساعدتهم في مواجهة موجة الثلوج التي اكتسحت خيامهم.

ويعيش في البلدة حوالي 60 ألف لاجئ يتوزعون على 126 مخيماً، لكن تلك المخيمات باتت الثلوج تغطي بعضها، فيما اجتاحت المياه البعض الآخر، مما جعل الكثير من سكانها يهجرونها بحثا عن الدفء. ويشكو اللاجئون من سوء الأوضاع المعيشية في ظل تقلص المساعدات الغذائية والمادية من جانب الأمم المتحدة وهيئات الإغاثة. وقال بعضهم إنهم مهددون بالطرد من المخيمات، لأنهم لا يملكون قيمة إيجار الأرض.