لا شك في أن سلاح الدبابات يعتبر رأس الحربة في عمليات الاشتباك وساحات المعارك لدى الجيوش الحديثة التي تعتمد في قوتها وكفاءتها على العديد من العناصر الأخرى أيضاً.

وفي هذا التقرير سنسلط الضوء على 10 جيوش الأكثر امتلاكًا للدبابات في منطقة الشرق الأوسط، ولا بد من الإشارة هنا إلى أن امتلاك عدد كبير من الدبابات لا يعني بالضرورة التفوق، بل هنالك العديد من العناصر التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار في حال أردنا تحديد مدى قوة سلاح الدبابات لدى الجيوش، أهمها مستوى الحداثة والتطور.

فمثلاً لا يمكن مقارنة قوة دبابة "M1A2" الأمريكية المتطورة مع نظيرتها الروسية "T55"، ولكي تكون المقارنة عادلة ينبغي وضعها مقابل دبابة "أرماتا T14" الروسية الحديثة.

ووفقاً لموقع "غلوبال فاير باور" العالمي المختص في الشؤون العسكرية للدول، يحتل الجيش السوري المرتبة الأولى في المنطقة بامتلاكه 3740 دبابة، في حين تأتي جمهورية مصر العربية في المرتبة الثانية بعدد دبابات بلغ 3735 دبابة، تحل بعدها إيران في المرتبة الثالثة بأكثر من 3700 دبابة، تليها تركيا التي احتلت المرتبة الرابعة بعدد دبابات بلغ 3045 دبابة.

وجاء تصنيف المغرب في المرتبة الخامسة بامتلاك جيشه أكثر من 3030 دبابة، متفوقة بذلك على الجزائر التي حل جيشها في المرتبة السادسة في هذه القائمة بأكثر من 2020 دبابة قتالية، تلتها إسرائيل التي تحتل المرتبة السابعة بامتلاكها 1650 دبابة.

أما المملكة الأردنية الهاشمية فقد احتل جيشها المرتبة الثامنة بامتلاكه أكثر من 1400 دبابة، تلتها المملكة العربية السعودية في المرتبة التاسعة بأكثر من 1060 دبابة، فيما حل الجيش السوداني في المرتبة العاشرة بعدد دبابات بلغ 830 دبابة.