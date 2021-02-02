أكد البيت الأيزيدي في شمال شرق سوريا تحرير المختطفة نجلاء سعيد إسماعيل، وهي كردية أيزيدية، من بين عوائل داعش في مخيم الهول، بعد هروبها ولجوئها لقوات حماية المرأة "الأساييش" في مدينة الحسكة.

ومن المقرر أن يقوم البيت الأيزيدي بتسليم نجلاء، وهي من مواليد 1997، إلى عائلتها في تل القصب بسنجار، حيث أنها كانت قد اختطفت من قبل تنظيم داعش قبل 6 أعوام. ووفقاً لفريق البحث في مخيم الهول، هناك ما يقارب 200 طفل وامرأة من المختطفين الأيزيديين الذين لا يزالون ضمن عوائل داعش في المخيم، ولا يزال أهاليهم في سنجار ينتظرون عودتهم.