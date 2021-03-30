يأتي الإفراج عن الناقلات الأربع إلى ميناء الحديدة بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية عن اقتراح جديد تدعمه الأمم المتحدة لإنهاء الصراع في اليمن، بما في ذلك عرض وقف إطلاق النار ورفع الحصار البحري والجوي عن مجموعة أنصار الله، أو الحوثيين، المدعومة من قبل إيران.

لكن المسؤولين الحوثيين رفضوا المبادرة ويريدون رفع الحصار كشرط لبدء المفاوضات. منذ ذلك الحين، أبلغت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمدعومة من السعودية شبكة CNN أنها أبلغت الأمم المتحدة عن استعدادها للتعاون في إطلاق سفن إضافية إلى ميناء الحديدة، واقترحت نظامًا جمركيًا وضريبيًا في مناطق سيطرة الحوثيين.

تواصلت CNN مع حكومة المملكة العربية السعودية، وكذلك وزارة الخارجية الأمريكية، للسؤال عما إذا كان سيتم السماح لمزيد من الناقلات التي تحمل الوقود لاستخدام القطاع العام بالرسو في ميناء الحديدة، لكن لم يتم تأكيد ذلك بعد.

