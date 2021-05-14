ليسوا مجرد أرقام.. هذه بعض وجوه أطفال غزة الذين رحلوا للأبد

حتى عصر يوم الجمعة، قُتل ما لا يقل عن 119 شخصًا في غزة، بينهم 31 طفلاً و19 امرأة، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، في حين أصيب ما لا يقل عن 830 آخرين. في إسرائيل قُتل ما لا يقل عن 8 أشخاص، وفقًا للجيش الإسرائيلي، وأصيب أكثر من 200.

مراسلة CNN أروى ديمون تتحدث عن أطفال غزة الذين فقدوا أرواحهم في التصعيد الأخير. عائلة تتساءل عن سبب مقتل طفلها البالغ من العمر 11 عامًا، بينما فقدت عائلة أخرى العديد من الأطفال، من بينهم صبي يبلغ من العمر عامين فقط. هذه بعض الوجوه في القائمة المتزايدة للأطفال الذين رحلوا إلى الأبد.