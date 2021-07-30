لقي 4 أشخاص على الأقل حتفهم في حرائق غابات تنتشر عبر تركيا، بينما أصيب أكثر من 100 شخص في الحريق الأكبر الذي وقع في أنطاليا، التي تعتبر موقعًا سياحيًا بارزًا.

وقال فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، إن آلاف الأشخاص يكافحون الحرائق في 21 مقاطعة، في حين أشار الخبير في علم التحريج، حكمت أوزتورك، إلى أن الحرائق تحدث في حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث يزيد الصيف من خطر الحرائق إضافة إلى الدور الذي يلعبه التغير المناخي.

وكانت البلاد قد أبلغت خلال الأيام الـ3 الماضية عن عشرات الحرائق، الأمر الذي دفع إلى إجراء عدة تحقيقات لمعرفة سبب الحرائق، بحسب ما قاله وزير الزراعة والغابات التركي، بكر باك ديميرلي.