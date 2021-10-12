نجل أمريكي معتقل بإيران: حالة والدي الصحية مُلحّة.. ونحن بائسون جدًا

طالب ابن السجين الإيراني الأمريكي باقر نامازي، الذي تعتقله طهران، الإدارة الأمريكية بمساعدة والده قائلًا إن وضعه الصحي مُلحّ للغاية.

وقال باباك نامازي في لقاء على CNN مع بيكي أندرسون، إنه تم اعتقال والده لأكثر من عامين، حيث أحتجز بشكل غير قانوني من قبل الحرس الثوري.

وتابع أنه قبل نحو عام ونصف، خففت المحكمة الثورية الإيرانية العقوبة إلى المدة التي قضاها، لكن "لأسباب لا أستطيع فهمها حتى اليوم، مُنع من المغادرة."

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكن، نشر تغريدة في الأسبوع الماضي، قال فيها: “يحتاج باقر نمازي إلى جراحة فورية، وعلى الحكومة الإيرانية أن تسمح له بالحصول على الرعاية الطبية اللازمة لإنقاذ حياته. لقد مر ما يقرب من ست سنوات منذ أن رأى أبناءه. في مثل هذا الوقت، يجب أن يكون محاطًا بأسرته بأكملها “.