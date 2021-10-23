تلقى الحاكم المعين حديثًا لأذربيجان الشرقية في إيران صفعة على وجهه أثناء إلقاء خطاب عام في مسجد الإمام الخميني في مدينة تبريز شمال غرب البلاد يوم السبت.

يُظهر مقطع فيديو نشرته وكالة فارس الإيرانية شبه الرسمية على الإنترنت رجلاً يسير بهدوء إلى محافظ أذربيجان الشرقية زين العابدين رضوي خزام على خشبة المسرح، يصفعه على وجهه ثم يدفعه قبل أن يركض حراس الأمن نحوه ويخرجوا الجاني من المنصة.

وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية عرّفت الجاني بأنه أيوب علي زاده من القوات المسلحة الإيرانية.

قال الجاني للشرطة بعد إلقاء القبض عليه إنه صفع المسؤول لأنه كان منزعجًا من قيام ممرض ذكر بتقديم جرعة لقاح كورونا لزوجته في عيادة التطعيم وليست ممرضة، بحسب هيئة إذاعة جمهورية إيران الإسلامية الحكومية

قال خزام إنه يسامح الرجل لكنه يعتقد أنه يجب اتخاذ الإجراء القانوني المناسب ضد الرجل على أفعاله.